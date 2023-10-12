Ставрополье вдвое увеличило экспорт зерна

Ставропольский край стал активнее продавать продукцию в другие страны. Вдвое вырос экспорт макарон, муки, круп и других товаров.

В этом году Ставропольский край поставил за границу в два раза больше зерна и другой сельскохозяйственной продукции, чем в прошлом.

"Экспортировано 757 тыс. т против 492 тыс. т зерна (в 2022 году), а также 493 тыс. т продовольственных товаров с высокой добавленной стоимостью против 306 тыс. т в аналогичный период 2022 года"

– Минэкономразвития региона

Всего с начала года Ставрополье отправило в другие страны 1,2 млн т продукции агропромышленного комплекса, что на 53% больше прошлогоднего уровня. Особенно сильно вырос экспорт макарон и кормов для животных - в 2,2 раза, на 40% увеличилась поставки в другие страны муки и круп, кондитерских изделий, минеральной воды, на треть возросли продажи за границу мясо-молочной продукции.

В списке главных импортеров для региона - Азербайджан, Саудовская Аравия, Китай, Иран.