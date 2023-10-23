Россияне скупают туры в ОАЭ на Новый год

Активные бронирования туров на новогодний сезон началось в России. Наиболее востребованы пляжные ОАЭ, Таиланд и Шри-Ланка.

Россияне планируют новогодние путешествия, активнее всего туристы приобретают пляжные туры.

«Лидируют по продажам ОАЭ, Таиланд, Шри-Ланка и Мальдивы. Первое место ОАЭ объясняется тем, что на этом направлении благодаря большому объему авиаперевозки туроператоры могут предложить привлекательные цены»

– туроператор Space Travel

В ОАЭ вылеты осуществляются из десяти российских городов, прибывают самолеты с отдыхающими в один из трех популярных эмиратов - Шарджу, Дубай или Абу-Даби.

На этой неделе прямые рейсы в Дубай появились из Владикавказа.