В Железноводске "заминировали" больницу, школу и четыре детсада

Информация о минировании целого ряда соцобъектов в Железноводске оказалось ложной. Ранее сообщалось об угрозе взрыва в больнице, школе, детсадах и других учреждениях.

В четверг, 2 ноября, в Железноводске проверили на наличие взрывных устройств ряд социальных объектов. Об этом сказано в Telegram-канале главы города.

"Вся информация о минированиях не подтвердилась"

– Евгений Бакулин

Ранее сообщалось, что сегодня были получены сообщения о минировании Дворца культуры, отеля, больницы, школы и четырех детсадов.