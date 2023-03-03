"Роза Хутор" закрывает летний сезон

Горнолыжный курорт города Сочи завершит летний сезон 7 ноября. После этого, туристический объект будет готовиться к началу зимнего сезона.

Сочинский горнолыжный курорт "Роза Хутор" завершает летний сезон и начинает подготовку к зиме. Информация об этом опубликована в telegram-канале курорта.

В сообщении сказано, что с 7 по 30 ноября курорт закрывает несколько канатных дорог для проведения ремонтных и профилактических работ. В частности, свою работу временно прекратят канатные маршруты «Олимпия», «Заповедный Лес», «Кавказский Экспресс», «Волчья Скала» и «Эдельвейс». Кроме этого, не будет работать родельбан.

Вместо основных канатных дорог на время регламентных работ туристам предлагают прокатиться по самому длинному канатному маршруту в Европе "Стрела". Его

протяженность составляет почти 4 км.

Кабинки канатной дороги доставят путешественников на высоту 1600 км, где расположена главная площадка курорта в межсезонье - парк "Стрела".

Кроме этого, все желающие смогут посетить этнопарк, пройтись по пешеходным дорожкам и заглянуть в Музей Археологии.

«В этот период гостям «Роза Хутор» предлагается воспользоваться специальным комплексным тарифом «Полет на Стреле». Кроме поездки на канатной дороге, он включает посещение интерактивного этнопарка «Моя Россия» и Музея Археологии. В период с 7 по 30 ноября продолжат работать пешеходные и велотропы «Йети», «Озерный траверс» и «Тропа здоровья» (малое кольцо)»

- пресс-служба курорта "Роза Хутор"

Отмечается, что зимний сезон на курорте начнется в декабре. К этому времени будут запущены все канатные дороги и возобновит свою работу родельбан. Прокатиться на горнолыжных трассах можно будет с 22 декабря.