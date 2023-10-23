Вестник Кавказа

Неизвестные "заминировали" психиатрическую больницу в Кисловодске

Неизвестные "заминировали" психиатрическую больницу в Кисловодске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Телефонные террористы продолжают свою деструктивную деятельность на Ставрополье. Детали рассказал глава Кисловодска.

Угрозы о минировании социально значимых объектов продолжают поступать в Кисловодске, заявили в мэрии.

Сегодня утром снова был получен анонимный сигнал о якобы бомбе.

"На этот раз сообщают о наличии взрывчатых устройств в психиатрической больнице, расположенной по переулку Хасановскому"

– мэр Евгений Моисеев

Уточняется, что экстренные службы отправились к лечебному заведению. Идет проверка.

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