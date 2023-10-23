Неизвестные "заминировали" психиатрическую больницу в Кисловодске

Телефонные террористы продолжают свою деструктивную деятельность на Ставрополье. Детали рассказал глава Кисловодска.
Угрозы о минировании социально значимых объектов продолжают поступать в Кисловодске, заявили в мэрии.
Сегодня утром снова был получен анонимный сигнал о якобы бомбе.
"На этот раз сообщают о наличии взрывчатых устройств в психиатрической больнице, расположенной по переулку Хасановскому"
– мэр Евгений Моисеев
Уточняется, что экстренные службы отправились к лечебному заведению. Идет проверка.
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