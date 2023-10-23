ЦБ РФ продолжает бороться с дорогим долларом

Курс доллара 3 ноября составит 93,17 рубля. Евро будет стоить 98,9995 рубля. Юань – 12,7042 рубля.
Российский регулятор сообщил о том, что понизил стоимость американской валюты. Таким образом, 3 ноября цена на доллар составит 93,173 рубля. Это на 11 коп ниже прежнего уровня.
Стоимость евро, наоборот, росла, дорожая на 56 коп. Курс европейской валюты составит 98,9995 рубля.
Цена на китайскую валюту сохранилась на прежнем уровне. Курс юаня составил 12,7042 рубля.
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