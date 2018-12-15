Вестник Кавказа

Ушел из жизни Юрий Темирканов

Ушел из жизни Юрий Темирканов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На 85-м году жизни скончался дирижер, художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича народный артист СССР Юрий Темирканов. Дата и место прощания будут объявлены позднее.

Советский и российский дирижер, художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича народный артист СССР Юрий Темирканов скончался в больнице на 85-м году жизни.

Об этом сообщил заместитель художественного руководителя Санкт-Петербургской филармонии

«Юрий Хатуевич умер сегодня. Это произошло в больнице»

– Евгений Петровский.

Дата и место прощания будут объявлены позднее.

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