Ушел из жизни Юрий Темирканов

На 85-м году жизни скончался дирижер, художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича народный артист СССР Юрий Темирканов. Дата и место прощания будут объявлены позднее.
Советский и российский дирижер, художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича народный артист СССР Юрий Темирканов скончался в больнице на 85-м году жизни.
Об этом сообщил заместитель художественного руководителя Санкт-Петербургской филармонии
«Юрий Хатуевич умер сегодня. Это произошло в больнице»
– Евгений Петровский.
Дата и место прощания будут объявлены позднее.
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