Погода Краснодарского края бьет рекорды

В Краснодарском крае продолжается лето. Вчера в некоторых районах края была зафиксирована тридцатиградусная жара.

На Кубани зафиксировали небывалую для ноября жаркую погоду. Вчера в некоторых населенных пунктах края столбики термометра поднялись до +30. В частности, самая теплая погода была в Горячем Ключе - +30 градусов и в станице Отрадная - + 28 градусов.

Синоптики утверждают, что такого не было никогда за всю историю метеорологических наблюдений.

Представитель гидрометцентра края Светлана Попова сообщила, что рекорд был побит, в том числе и в краевом центре.

«В Краснодаре также был установлен температурный рекорд. Воздух в городе прогрелся до +27,3 градуса. Это рекорд дня за все годы наблюдения"

- Светлана Попова

Синоптики заявляют, что теплая погода будет радовать жителей Краснодарского края в течение всех ноябрьских праздников. С 4 по 6 ноября в регионе ожидается + 20 градусов.