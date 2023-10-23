Вестник Кавказа

"Грузинская мечта" будет поощрять невхождение оппозиции в парламент

"Грузинская мечта" будет поощрять невхождение оппозиции в парламент
В "Грузинской мечте" заявили, что будут рады, если оппозиция покинет парламент. Там добавили, что будут только поощрять действия оппозиционеров в этом направлении.

Для политического развития политических процессов в Грузии важен уход радикальной оппозиции из парламента страны, сообщил глава "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.

Он отметил, что приветствует заявление экс-главы "Единого национального движения" Ники Мелия, в котором говорится, что оппозиции приходится "украшать парламент для "Грузинской мечты".

"Если радикальная оппозиция покинет парламент, это будет лучше для правильного развития политических процессов. Также будет хорошо, если они не войдут и в следующий парламент, когда "Нацдвижение" снова проиграет выборы"

- Ираклий Кобахидзе

Руководитель правящей партии напомнил, что в 2017 году в "Мечте" популярным был слоган "чем меньше "националов" в парламенте, тем лучше для Грузии и демократии". Он добавил, что партия будет поощрять невхождение ЕНДшников и их сторонников в парламент.

При этом Кобахидзе отметил, что подобные высказывания говорят о противостоянии внутри оппозиции.

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