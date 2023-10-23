Макрон ищет утешения в Средней Азии за провал в Африке

Франции нужны альтернативные поставщики урана, а Казахстану и Узбекистану - инвестиции. Таковы краткие причины визита Эммануэля Макрона в Астану и Ташкент.

После провала в Нигере, на который во Франции приходилась основная доля импорта урана, Париж встал перед необходимостью найти альтернативных поставщиков энергии, ведь порядка 60% энергетики страны приходится на атомные электростанции. В поисках новых друзей президент Эммануэль Макрон отправился в богатую ураном Среднюю Азию.

Как принимали Макрона

1 ноября в Астане Макрон был принят президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, после чего 2 ноября в Самарканде его встречал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Хотя переговоры с Казахстаном и Узбекистаном более важны Франции, но и среднеазиатские республики увидели в них свою выгоду: если Парижу нужны природные ресурсы, то Астане и Ташкенту интересно расширение европейских инвестиций.

Принимая Макрона, Касым-Жомарт Токаев назвал визит французского лидера "историческим событием". "Сотрудничеcтво между Казахстаном и Францией динамичнo развивается, вместе с тем необходимо придaть ему дополнительный импульс. Поэтoму можно назвать ваш визит историческим, oчень важным. Уверен, сегодняшние переговоры будут прoдуктивными", - сказал он.

Токаев назвал Францию самым важным и надежным партнером Казахстана в ЕС и одним из крупнейших инвесторов в экономику республики.

Мирзиеев охарактеризовал Макрона как друга. "Очень рад. Давно уже жду", - сказал он во время прогулки по ночному Самарканду. "Я же обещал… И вот друзья встретились", - ответил Макрон.

О чем договорились

Комплименты, комплиментами, но самое главное в таких переговорах – интересы и цели. Средней Азии нужны инвестиции, Франции – сырье. И обе стороны, похоже, своего добились.

Токаев пообещал нарастить объемы экспорта нефти во Францию. "Казахстан остается одним из основных поставщиков сырой нефти на французский рынок. Кроме того, как полагает Касым-Жомарт Токаев, большой потенциал имеется также в области геологоразведки нефти и газа, экспорта урана", - говорится в сообщении администрации президента Казахстана.

Почему именно на Казахстан упал взор ищущего уран Макрона, понятно: на Казахстан приходится четверть потребляемого в Европе уранового топлива, напомнил Токаев. Поэтому, когда Нигер отказывает продавать уран Парижу, французской энергетике именно Средняя Азия представляется ближайшей заменой.

Обещания Макрона

Конечно, Макрон не мог не воспользоваться случаем, чтобы поиграть в геополитику. Он похвалил Токаева за отказ "встать на сторону Москвы" в вопросе санкций, имея в виду официальные сообщения Астаны о намерении придерживаться антироссийских санкций.

"Мы сможем добиться прогресса в важных международных вопросах, подчеркнуть нашу приверженность уставу ООН и таким принципам, как территориальная целостность и национальный суверенитет", - отметил французский президент.

В свою очередь, Токаев поддержал участие французских компаний в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута. По объемам ПИИ Франция занимает восьмое место среди партнеров Казахстана, а из европейских – третье после Германии и Италии. Французский капитал участвует в 170 компаниях в Казахстане. Он представлен в углеводородной, строительной, урановой, авиационной, железнодорожной и агропромышленной отраслях. Среди основных игроков выделяются Total, Airbus и Air Liquide.

В Узбекистане основными темами обсуждения являются сотрудничество в торговле, инновациях, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. Мирзиеев и Макрон поучаствуют в работе бизнес-форума с участием главных компаний и банковско-финансовых институтов двух стран.

В виде аванса за узбекские энергоресурсы французский президент пообещал свою поддержку в подписании расширенного партнерства между ЕС и Узбекистаном. "Выражена готовность Франции к дальнейшей поддержке усилий Узбекистана по укреплению доверия в Центральной Азии, а также вступления нашей страны в ВТО и скорейшего подписания Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Евросоюзом", – отмечается в сообщении пресс-службы Мирзиеева.

Перспективы

Визит Макрона в Узбекистан еще не завершен, но уже понятно, что и там основные цели Франции – уран и выдавливание России. На экспорт энергоресурсов Ташкент и Астана готовы, поскольку это деньги. Тем более что в придачу они получат инвестиции из Европы.

Что касается геополитики, то, безусловно, Франция через экономику будет рассчитывать и на политическое партнерство, однако стоит помнить, что Казахстан и Узбекистан являются принципиальными сторонниками многовекторной политики и вряд ли дадут использовать себя в качестве инструмента давления на Россию, с которой у них более широкие отношения.