На Кубани локализовали лесной пожар

Лесной пожар был локализован силами местных пожарных на 10 га. Работы по окончательной ликвидации пожара продолжаются.

Кубанские огнеборцы проинформировали о том, что лесной пожар в Мостовском лесничестве удалось локализовать. При этом возгорание затронуло площадь до 10 га.

«31 октября системой дистанционного мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров было обнаружено задымление в районе горы Большой Тхач. 2 ноября в 11:30 мск работникам лесопожарного центра удалось локализовать лесной пожар на площади 10 га»

– краевой лесопожарный центр

К тушению пожара привлекалось более шести десятков человек и 17 единиц техники.