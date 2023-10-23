Вестник Кавказа

На Кубани локализовали лесной пожар

На Кубани локализовали лесной пожар
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Лесной пожар был локализован силами местных пожарных на 10 га. Работы по окончательной ликвидации пожара продолжаются.

Кубанские огнеборцы проинформировали о том, что лесной пожар в Мостовском лесничестве удалось локализовать. При этом возгорание затронуло площадь до 10 га.

«31 октября системой дистанционного мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров было обнаружено задымление в районе горы Большой Тхач. 2 ноября в 11:30 мск работникам лесопожарного центра удалось локализовать лесной пожар на площади 10 га»

– краевой лесопожарный центр

К тушению пожара привлекалось более шести десятков человек и 17 единиц техники.

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