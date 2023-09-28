Вестник Кавказа

Террористы в Армении готовили взрывы и захват власти

Граната
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
СНБ Армении обезвредила злоумышленников, которые собиралась устроить серию терактов в органах власти. Преступники планировали совершить взрывы в соответствующих зданиях, а затем захватить их.

Армянские спецслужбы нейтрализовали преступную группировку, которая собиралась устроить хаос в Армении, рассказали в пресс-службе СНБ.

На данный момент известно, что пять лиц, чьи личности уже установлены, и несколько человек, пока не известных следствию, на протяжении текущего года готовили теракты.

Они собирались совершить взрывы в зданиях госучреждений и других, чтобы парализовать работу органов госуправления. Подготовка была серьезной: заговорщики закупали необходимые им материалы и подручные средства.

Пятеро задержанных взяты под арест в качестве меры пресечения. Дома у них и в точках сбора были проведены обыски, в ходе которых силовики нашли:

  • огнестрельное оружие и боеприпасы,
  • взрыватель,
  • пусковое устройство для сигнальных ракет,
  • дрон,
  • два газовых баллона,
  • бронежилеты,
  • гаджеты и sim-карты.

Самое важное – правоохранители нашли документы, в которых идет речь о подготовке к терактам. Заговорщики выбрали для них название "Северный листопад". Согласно этим документам, преступники уже составили детальные планы захвата органов власти и пропаганды для расширения бунта.

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