Террористы в Армении готовили взрывы и захват власти

СНБ Армении обезвредила злоумышленников, которые собиралась устроить серию терактов в органах власти. Преступники планировали совершить взрывы в соответствующих зданиях, а затем захватить их.

Армянские спецслужбы нейтрализовали преступную группировку, которая собиралась устроить хаос в Армении, рассказали в пресс-службе СНБ.

На данный момент известно, что пять лиц, чьи личности уже установлены, и несколько человек, пока не известных следствию, на протяжении текущего года готовили теракты.

Они собирались совершить взрывы в зданиях госучреждений и других, чтобы парализовать работу органов госуправления. Подготовка была серьезной: заговорщики закупали необходимые им материалы и подручные средства.

Пятеро задержанных взяты под арест в качестве меры пресечения. Дома у них и в точках сбора были проведены обыски, в ходе которых силовики нашли:

огнестрельное оружие и боеприпасы,

взрыватель,

пусковое устройство для сигнальных ракет,

дрон,

два газовых баллона,

бронежилеты,

гаджеты и sim-карты.

Самое важное – правоохранители нашли документы, в которых идет речь о подготовке к терактам. Заговорщики выбрали для них название "Северный листопад". Согласно этим документам, преступники уже составили детальные планы захвата органов власти и пропаганды для расширения бунта.