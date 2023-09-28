Террористы в Армении готовили взрывы и захват власти

Армянские спецслужбы нейтрализовали преступную группировку, которая собиралась устроить хаос в Армении, рассказали в пресс-службе СНБ.
На данный момент известно, что пять лиц, чьи личности уже установлены, и несколько человек, пока не известных следствию, на протяжении текущего года готовили теракты.
Они собирались совершить взрывы в зданиях госучреждений и других, чтобы парализовать работу органов госуправления. Подготовка была серьезной: заговорщики закупали необходимые им материалы и подручные средства.
Пятеро задержанных взяты под арест в качестве меры пресечения. Дома у них и в точках сбора были проведены обыски, в ходе которых силовики нашли:
- огнестрельное оружие и боеприпасы,
- взрыватель,
- пусковое устройство для сигнальных ракет,
- дрон,
- два газовых баллона,
- бронежилеты,
- гаджеты и sim-карты.
Самое важное – правоохранители нашли документы, в которых идет речь о подготовке к терактам. Заговорщики выбрали для них название "Северный листопад". Согласно этим документам, преступники уже составили детальные планы захвата органов власти и пропаганды для расширения бунта.