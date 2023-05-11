Иерихон – история и достопримечательности: чем знаменит самый древний город мира?

Иерихон – это самый древний город на Земле, ему более 11,6 тыс лет. Сейчас он находится в Палестине. Город тесно связан с Библией, а выражение труба иерихонская известно каждому, кто знает русский язык.

Иерихон считается древнейшим в мире городом, где непрерывно живут люди. Он находится в Палестине. Город неоднократно упоминается в Библии, из сказания о взятии Иерихона произошло такое известное выражение, как труба иерихонская.

Где находится Иерихон?

Иерихон принадлежит Палестине, а точнее Палестинской национальной администрации. Он находится на Западном берегу реки Иордан, в оазисе в долине реки.

Иерихон – административный центр одноименной провинции.

Город расположен:

в 30 км от Иерусалима,

в 12 км от Мертвого моря,

в 7 км от реки Иордан,

Чем знаменит?

Иерихон – один из первых городов на Земле, самый древний город из тех, где люди продолжают жить и по сей день.

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Это один из ветхозаветных городов, история его взятия подробно описывается в Книге Иисуса Навина. Важную роль играет город и в Новом Завете.

Город Иерихон – один из самых низко расположенных городов на планете. Он находится на высоте минус 300 м от уровня моря.

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История города Иерихон

Мнения относительно года основания Иерихона разнятся. По самым смелым оценкам, город возник примерно в 9600 до н.э. Таким образом, сейчас ему более 11,6 тыс лет.

Как выяснили археологи, город основали представители натуфийской культуры в плодоносном оазисе в долине реки Иордан в Леванте. Строения того периода открыла в 1950-е британский археолог Кэтлин Кеньон – это мощная стена с башней. Интересно, что стена, скорее всего, была выстроена для защиты от наводнений, а башня выполняла церемониальные функции.

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В 1550 году до н.э., полагают историки, город был взят евреями, переселявшимися тогда из Египта, и разрушен, но затем был восстановлен и, пережив множество завоеваний, благополучно существует и в наши дни.

Иерихон в Библии

В Библии город Иерихон называют также город пальм.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ветхий завет

Книга Иисуса Навина содержит подробный рассказ о том, как евреи под его руководством завоевали ханаанский город Иерихон в Земле Обетованной, завещанной им Ноем. Город был окружен мощной двойной стеной, так что взять его обычными способами было невозможно.

Иисус Навин отправил лазутчиков в Иерихон. Они узнали, что народ Ханаана испытывает страх. Тогда израильтяне стали в течение недели ежедневно проходить вокруг стен Иерихона. На седьмой день священники после шествия затрубили в трубы, и стены сами рухнули. Это символизирует торжество духа над материальной силой.

Чтобы память об этом чуде не исчезла, Иисус Навин запретил восстанавливать сожженный дотла город. Однако позже вефилянин Ахиил дерзнул восстановить Иерихон – и, как и предсказывал Иисус Навин, в начале работ потерял старшего сына, а когда были поставлены ворота – младшего.

Новый завет

На окраине Иерихона расположена гора Каранталь (380 м) – это гора Искушения, иначе Сорокадневная гора. Здесь в пещере 40 дней после крещения постился Иисус Христос, и именно здесь дьявол трижды пытался искусить его.

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Что посмотреть в Иерихоне?

Главная достопримечательность – холм Тель-эс-Султан, где и расположены руины древнего Иерихона, его стена и башня. Через дорогу можно увидеть древний источник пророка Елисея. Оба объекта включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Гора искушений, на которой сейчас действует монастырь Искушения. На нее можно взойти пешком или воспользоваться канатной дорогой.

Подворье Русской православной церкви в центре города.

Смоковница Закхея на территории подворья – на нее забрался начальник мытарей Закхей перед встречей с Иисусом Христом, которая перевернула его жизнь.

Дворец халифа Хишама – выстроен в первой половине VIII века, жемчужина ранней исламской архитектуры.

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Руины зимнего дворца царя Ирода (15-10 г. до н.э.) – единственного сохранившегося из трех построенных в окрестностях Иерихона.

Древние синагоги.

Можно ли попасть в город?

С Иерусалимом Иерихон соединен автомобильной дорогой. Израильский транспорт туда не ходит, самостоятельно можно добраться на арабских маршрутках или такси. Однако гораздо надежнее и проще заказать организованную поездку у оператора.

Кроме того, 20 октября 2023 года МИД РФ предупредил, что россиянам надо воздержаться от поездок на Ближний Восток, особенно в Израиль, Палестину, Ливан, Иорданию.

Что означает название Иерихон?

Город получил современное название еще во времена, когда его населяли хананеяне.

По одной из версий, название происходит от ханаанского "луна" – ее культ был широко распространен в этой местности.

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Согласно другой, Иерихон с ханаанского значит "благоухающий": здесь росло много ароматных растений и производились благовония.

Иерихонская труба – что это?

В русском языке известно выражение труба иерихонова, или иерихонская. Оно означает громкий голос или в целом сильный шум. А иерихонской стеной называют что-то неприступное.