В Москве продолжится аномальное тепло

В воскресенье в столичный регион придет аномальное тепло: воздух прогреется до +14 градусов. В десятых числах температурный фон вернется к норме.

Согласно прогнозам Гидрометцентра, аномальное тепло вернется в столичный регион 5 ноября. Воздух днем будет прогреваться до +14 градусов. Затем ожидается некоторое похолодание, однако к настоящей климатической норме погода вернется только в десятых числах месяца.

«5 ноября возвращается ситуация, о которой можно говорить, что она экстремальная. <…> Температура опять будет на 7-8 градусов выше нормы. Диапазон температур в Москве такой - от 11 до 13 градусов [тепла], по области - до плюс 14 градусов. Не исключена вероятность, что это будет самая высокая температура за весь период наблюдения»

– Роман Вильфанд

Далее он отметил, что также 5 ноября в Москве и области будут идти дожди, ожидается сильный порывистый ветер. Затем температурный фон начнет постепенно снижаться.