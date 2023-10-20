Азербайджанские ученые предрекли обмеление Каспия

Уровень воды в Каспии к концу века снизится почти на 4 метра. А температура воды в море возрастет на 1,7 градуса.

Каспийское море продолжает стремительно мелеть. В течение века его уровень снизится на 3,7 метра. Такую информацию озвучил заместитель главы отдела по экологической политике Минэкологии Азербайджанской Республики Рафиг Вердиев на встрече группы экспертов по вопросам изучения обмеления Каспия.

Представитель Минэкологии отметил, что кроме уровня воды, в водоеме изменится температура. Она станет теплее на 1,7 градуса к 2070 году, а к концу 21 века повысится более чем на 2 градуса.

Эксперт подчеркнул, что если страны Каспийского региона не будут принимать меры, то температура моря вырастет 4,5 градуса. Это приведет к еще более стремительному обмелению водоема.

Вердиев отметил, что сейчас эксперты проводят исследования, чтобы сделать прогнозы еще точнее.

«Есть сценарии и оценки, но результаты у них разные. Все данные нужно обобщить и привести к общему знаменателю, чтобы получить более точную информацию»

- Рафиг Вердиев