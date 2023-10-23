Вестник Кавказа

Глава Турции прилетел в Астану

Глава Турции прилетел в Астану
© Фото: Сайт президента Турции
Президент Турции прибыл с деловым визитом в столицу Республики Казахстан. Здесь он примет участие в саммите ОТГ.

Самолет главы Турции приземлился в Астане. Здесь Реджеп Тайип Эрдоган выступит в рамках десятого саммита Организации тюркских государств. Информацию о прибытие президента в РК распространили турецкие СМИ.

Предполагается, что в процессе саммита главы стран ОТГ поднимут вопросы связанные с укреплением и развитием связей внутри организации. Также главы тюркских стран обсудят ряд тем, которые касаются мировых и региональных проблем.

В рамках саммета Эрдоган проведет встречи двухстороннего формата с лидерами стран, которые состоят в ОТГ. Проведение встреч намечено на 3 ноября.

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