Глава Турции прилетел в Астану

Президент Турции прибыл с деловым визитом в столицу Республики Казахстан. Здесь он примет участие в саммите ОТГ.

Самолет главы Турции приземлился в Астане. Здесь Реджеп Тайип Эрдоган выступит в рамках десятого саммита Организации тюркских государств. Информацию о прибытие президента в РК распространили турецкие СМИ.

Предполагается, что в процессе саммита главы стран ОТГ поднимут вопросы связанные с укреплением и развитием связей внутри организации. Также главы тюркских стран обсудят ряд тем, которые касаются мировых и региональных проблем.

В рамках саммета Эрдоган проведет встречи двухстороннего формата с лидерами стран, которые состоят в ОТГ. Проведение встреч намечено на 3 ноября.