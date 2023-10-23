Вильфанд предупредил россиян об экстремальной зиме

Зима на территории России прогнозируется теплая. В то же время будут наблюдаться резкие температурные скачки от оттепелей до двадцатиградусных морозов.

Научный руководитель Гидрометцентра поделился прогнозом, согласно которому зима в РФ будет теплой, однако возможны резкие перепады температур.

«Температурный фон, не только в Москве, но и на европейской территории, азиатской части, в основном будет около и выше нормы. Но экстремальные значения будут наблюдаться»

– Роман Вильфанд

Далее он пояснил, что вполне возможны периоды относительного тепла до двадцатиградусных морозов.