Власти Ростова отказались от реставрации мозаики в переходах

Мозаичные панно в подземных переходах Ростова-на-Дону реставрировать пока не будут – городские власти отменили проект, поскольку их не устроило предложение компании-проектировщика.

В Ростове-на-Дону отменили проект реставрации мозаичных панно в переходах, сообщает в своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте" пресс-служба Комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области.

"Проектные решения и методы реставрации мозаичных панно в пешеходных переходах в настоящее время не утверждены. Заказчик в одностороннем порядке может привлечь к разработке проектной документации специалистов и экспертов в области реставрации"

- Комитет по охране ОКН Ростовской области

Конкретных причин такого решения заказчика - муниципального специализированного унитарного предприятия по ремонту, строительству и эксплуатации искусственных сооружений – в Комитете не пояснили, сообщив лишь, что представленная в комитет проектная документация на основании заявлений проектировщика возвращена и оставлена без рассмотрения.

Напомним, почти год назад "Вестник Кавказа" писал о том, что проект капитального ремонта четырех подземных пешеходных переходов с мозаичными панно, созданных с использованием флорентийской техники и в 2017-2019 годах ставших объектами культурного наследия регионального значения, взялась подготовить пятигорская компания "Реставрация". Речь шла о переходах на пересечении Большой Садовой улицы с Буденновским, Ворошиловским и Кировским проспектами, а также о переходе у Центрального рынка, известных каждому ростовчанину.