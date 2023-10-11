Кремль подтвердил визит Аббаса в Москву

Палестинский лидер Махмуд Аббас посетит Москву, где проведет переговоры с Путиным. Стороны обсудят эскалацию палестино-израильского противостояния.
Пресс-секретарь президента России подтвердил более ранний анонс визита палестинского лидера в Россию. Однако отметил, что точная дата пока обсуждается.
«Мы говорили, что на повестке дня такой визит есть. Но сейчас трудно говорить о точной дате по понятным соображениям»
– Дмитрий Песков
Ранее визит в Москву анонсировал спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел РФ. Комментируя данный анонс Песков заявлял, что Аббас проведет переговоры с президентом России. Стороны обсудят эскалацию палестино-израильского противостояния.
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