Азербайджан поднимется на пик по добыче товарного газа в 2025 году

Азербайджанская Республика в 2025 году планирует выйти на пик по добыче торгового газа. Его объем составит 36 млрд куб м.

Власти Азербайджанской Республики планируют выйти на рекордные показатели по добыче товарного газа через год. Информацию об этом озвучил глава Министерства экономики страны Микаил Джаббаров на сегодняшнем заседании правительства по вопросам формирования государственного бюджета на следующий год.

«Что касается товарного газа, то его добыча в 2025 году достигнет пиковой отметки и составит 36 млрд кубометров»

- Микаил Джаббаров

Министр отметил, что в прошлом году объем добычи газа составил более 34 млрд куб м. За девять месяцев этого года страна добыла свыше 26 млрд куб м.

Также Джаббаров сообщил, что при этом будет наблюдаться спад добычи нефти.

«В результате спад ненефтегазового ВВП в 2024 году прогнозируется на уровне 1,7%, в 2025-2026 годах – по 1,8% в год»

- Микаил Джаббаров