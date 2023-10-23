Самару и Тбилиси соединит прямой авиарейс

Российская авиакомпания откроет воздушное сообщение между Самарой и Тбилиси. Рейсы будут выполняться один раз в неделю. Запуск полетов начнется 16 ноября.

Российский авиаперевозчик Red Wings объявил о скором открытии авиасообщения между Самарой и Тбилиси, сообщение опубликовано на портале компании.

Самолет будет курсировать между городами один раз в неделю - по четвергам. Из Самары лайнер стартует в 14:10, а прилетит - в 16:55 по местному времени.

Из Тбилиси рейс вылетит в 17:45, а приземлится - в 20:30 мск. Запуск авиарейсов назначен на 16 ноября.