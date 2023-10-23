Телефонный пранк с террористами стал для школьника из Хасавюрта роковым

В Хасавюрте школьник взял телефон товарища и сообщил через него о захвате школы террористами. Из здания эвакуировали всех, но бомб и боевиков не нашли. Мальчик стоит на учете в ПДН.

Сотрудники Подразделения по делам несовершеннолетних взяли "на карандаш" хасавюртовского школьника, который с чужого телефона сообщил о проникновении боевиков в школу.

Как пишет издание Mash Gor, мальчик Билал позвонил в 911 и рассказал о боевиках в школе службе 911 через телефон своего товарища Самира, который в тот момент отвечал у доски.

Занятия в школе были отменены, а из здания эвакуировали всех. Однако в ходе проверок было установлено, что никаких террористов и бомб внутри школы.

Пранк оказался для Билала роковым. Его взяли на учет работники Подразделения по делам несовершеннолетних. При этом за подобным поступком мальчик замечен в первый раз.

Стоит добавить, что школьник живет в благополучной семье и ранее никаких замечаний по поведению не получал.