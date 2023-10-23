В Узбекистане на 60% подняли цены на проезд в Afrosiyob

Власти Узбекистана подняли цены на проезд в железнодорожном транспорте страны. В частности, на 60% выросли цены на билеты на скоростной поезд Afrosiyob.

Компания-перевозчик "Узбекистон темир йўллари" приняла решение о повышение цен на тарифы внутри страны. С 1 ноября билеты на скоростной поезд Afrosiyob стали выше на 60%, а на другие местные поезда в среднем на 44%.

Так, например, билет в эконом-класс на скоростной поезд из Ташкента в Самарканд и обратно сейчас можно приобрести за 170 тыс сумов, это около $14. Билет из Ташкента в Навои в прошлом месяце можно было купить за 146 тыс сумов - $12. Сейчас в этом направлении можно уехать за 236 тыс сумов - $19.

Также увеличилась стоимость проезда в поездах "Шарк" и "Насаф", которые курсируют внутри страны. Раньше на поезде "Шарк" из столицы в Навои можно было добраться за 104 тыс сумов - $8,5, то сейчас эта цена выросла до 132 тыс сумов – почти 11$.

Отмечается, что ранее компания-перевозчик планировала увеличить стоимость билетов

на 100% на скоростной поезд и на 50% на остальные поезда. До этого цены на проезд повышались в 2019 году.

Увеличение тарифной платы связано с возросшей ценой на топливо и электроэнергию.

Кроме этого, в прошлом году компания "Узбекистон темир йўллари" вошла в госсписок лидеров с самым большим убытком. Сумма убытка составила 1,17 трлн сумов – $96 млн.