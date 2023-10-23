В Турции заявили о готовности восстановить сектор Газа

Специалисты управления по ЧС Турции заявили о готовности восстановить палестинский анклав в кратчайшие сроки. Также турецкая сторона напомнила о том, что продолжает поставлять в Газу гуманитарную помощь.

В Турции заявили о том, что местные специалисты правительственного Управления по ЧС готовы восстановить палестинский анклав. По словам главы ведомства, на восстановительные работы уйдет несколько месяцев.

«Что касается AFAD, мы можем восстановить Газу в течение нескольких месяцев. Если мы получим соответствующее распоряжение, то будем действовать. Финансирование должно осуществляться международными организациями»

– Окай Мемиш.

Далее он отметил, что совместно с Египтом Турция направила пострадавшим десять самолетов с гуманитарной помощью.