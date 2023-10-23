Арендовать жилье в Турции станет сложнее

Власти Турции ужесточили требования для тех, кто желает сдать туристам свое жилье – для этого им нужно будет получить лицензию и заключить договор, в противном случае их ждут астрономические штрафы.

Нелегальная сдача туристам собственного жилья теперь грозит гражданам Турции колоссальными штрафами – власти ужесточили требования к арендодателям, обязав их следовать букве закона. Теперь даже для того, чтобы сдать свою квартиру даже на короткий срок, им нужно получить лицензию и согласие всех собственников здания: в противном случае их ждет крупный штраф, пишет официальный печатный орган правительства Resmi Gazete.

"На входах в арендуемые дома будут вывешиваться таблички с квалификацией, определяемой министерством культуры и туризма. Плата за выдачу лицензии и табличек будет определяться министерством. Если жилье, сдаваемое в аренду для туристических целей, представляет собой квартиру в здании, то для получения разрешения необходимо представить в министерство согласие всех собственников на этажах в этом здании"

- газета Milliyet

В соответствии с законом, опубликованным в официальном вестнике, аренда жилых помещений на срок менее 100 дней включена в категорию "аренда жилых помещений для целей туризма", передает РИА Новости.

Суммы штрафов за незаконную сдачу жилья наверняка заставят арендодателей задуматься: так, за незаконную сдачу в аренду дома для туристических целей предусмотрен административный штраф в размере 100 тыс турецких лир ($3,5 тыс) за каждый арендованный дом. Если нарушение не будет устранено за 15 дней, хозяин помещения получит новый штраф, но уже в размере 500 тыс лир ($17,6 тыс), и еще 15 дней на получение разрешения.

Третий и последний штраф в случае повторного нарушения составит 1 млн турецких лир ($35,3 тыс), - говорится в документе: сумма для Турции астрономическая.