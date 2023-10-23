В Сочи открылись зимние пляжи

На черноморском побережье России завершился бархатный сезон. Для того чтобы пляжи не пустовали, власти города Сочи подготовили на них 36 зимних локаций.
После того как завершился сезон, с пляжей были убраны шезлонги и зонты. Вместо них было решено установить беседки, скамейки и создать зоны для фото. Также около моря можно посидеть на мягких креслах, которые сделаны из водоотталкивающего волокна, и деревянной мебели.
Кроме этого, на побережье продолжили свою работу кафе и детские площадки. Все желающие смогут заняться силовыми тренировками, йогой или танцами на специально оборудованных для этого площадках.
В Хостинском и Лазаревском районах города для отдыха доступны 10 зимних локаций. В Адлерском районе власти подготовили девять пляжей для зимнего отдыха. В Центральном все желающие смогут отдохнуть на семи городских набережных, которые оборудовали для холодного времени года.
Для того чтобы зимние пляжи было проще найти, их обозначили золотистыми флажками.