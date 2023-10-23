Вестник Кавказа
Новости Анализ Видео

ХАМАС атаковало израильский танк и броневики

ХАМАС атаковало израильский танк и броневики
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На фоне эскалации палестино израильского конфликта члены радикального движения ХАМАС сообщили об атаке войск армии обороны Израиля. Были подбиты танк и две бронемашины.

Боевики палестинского радикального движения ХАМАС атаковали танк и две бронемашины ЦАХАЛ. Это произошло на северо-западе сектора Газа.

«[Бойцы] Бригад [Иззэддина] аль-Кассама поразили сионистские [израильские] танк и бульдозер на северо-западе сектора Газа двумя снарядами "Аль-Ясин – 105»

- ХАМАС

Также отмечается, что спустя некоторое время террористы атаковали бульдозер и два броневика. Информации о пострадавших не приводится.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1180 просмотров
Поделиться:
ЦАХАЛ ликвидировал одного из главарей ХАМАС
Читайте также

ЦАХАЛ ликвидировал одного из главарей ХАМАС

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы