ХАМАС атаковало израильский танк и броневики

На фоне эскалации палестино израильского конфликта члены радикального движения ХАМАС сообщили об атаке войск армии обороны Израиля. Были подбиты танк и две бронемашины.
Боевики палестинского радикального движения ХАМАС атаковали танк и две бронемашины ЦАХАЛ. Это произошло на северо-западе сектора Газа.
«[Бойцы] Бригад [Иззэддина] аль-Кассама поразили сионистские [израильские] танк и бульдозер на северо-западе сектора Газа двумя снарядами "Аль-Ясин – 105»
- ХАМАС
Также отмечается, что спустя некоторое время террористы атаковали бульдозер и два броневика. Информации о пострадавших не приводится.
Читайте нас в Дзен Новости Google News