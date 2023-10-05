В России заработает сеть турецких ресторанов Big Сhefs

В скором времени в России заработают рестораны турецкой сети Big Сhefs, которая планирует выйти на российский рынок в будущем 2024 году. За год в стране могут открыться до 10 ресторанов, сообщила руководитель направления новых брендов в Союзе торговых центров Наталия Кермедчиева.
"Big Сhefs - достаточно известный в мире оператор, он уже есть в СНГ, но еще не вышел на российский рынок. У них сейчас около 130 ресторанов, и они выходят на российский рынок. Думаю, они могут открыть в России до 10 ресторанов в течение 2024 года"
- Наталия Кермедчиева
Сеть работает с 2007 года, первый ее ресторан заработал в Анкаре. Ее рестораны есть во многих городах Турции, а также в ОАЭ, Кувейте и Саудовской Аравии, передает ТАСС.
Специфика ресторанов - турецкая и международная кухня.