В России заработает сеть турецких ресторанов Big Сhefs

В будущем 2024 году на российский рынок выйдет сеть турецких ресторанов Big Сhefs, ожидается, что в течение года в российских городах откроются около десяти ее заведений.

В скором времени в России заработают рестораны турецкой сети Big Сhefs, которая планирует выйти на российский рынок в будущем 2024 году. За год в стране могут открыться до 10 ресторанов, сообщила руководитель направления новых брендов в Союзе торговых центров Наталия Кермедчиева.

"Big Сhefs - достаточно известный в мире оператор, он уже есть в СНГ, но еще не вышел на российский рынок. У них сейчас около 130 ресторанов, и они выходят на российский рынок. Думаю, они могут открыть в России до 10 ресторанов в течение 2024 года"

- Наталия Кермедчиева

Сеть работает с 2007 года, первый ее ресторан заработал в Анкаре. Ее рестораны есть во многих городах Турции, а также в ОАЭ, Кувейте и Саудовской Аравии, передает ТАСС.

Специфика ресторанов - турецкая и международная кухня.