СМИ: самолет "Белавиа" из Стамбула сел в Минске с развалившимся шасси

Белорусские пилоты посадили в Минске самолет Boeing 737 национальной компании "Белавиа", летевший из Стамбула с разрушенным колесом левого шасси, посадка прошла успешно.

Наземные службы аэропорта Стамбула после взлета авиалайнера Boeing 737 - MAX 8 авиакомпании "Белавиа", летевшего из Стамбула в Минск, и проверки взлетно-посадочной полосы (ВПП) предупредили экипаж о том, что возможно у их самолета повреждено колесо. Но экипаж решил не разворачивать воздушное судно, пишет "КП-Беларусь".

"Экипаж принял решение следовать в пункт назначения - Национальный аэропорт "Минск"

- пресс-служба "Белавиа"

Полет прошел штатно, а посадили лайнер благополучно благодаря профессионализму экипажа, никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал.

После осмотра лайнера минские специалисты подтвердили информацию турецких коллег - левое основное колесо шасси воздушного лайнера развалилось при взлете. Сейчас белорусские техники выясняют причины его разрушения, добавили в авиакомпании.