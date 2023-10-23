На полицейский участок в Иране совершено нападение

Минувшим вечером неизвестные напали на полицейский участок в иранской провинции Систан и Белуджистан, есть жертва среди полицейских.

Накануне вечером в Иране произошло вооруженное нападение на полицейский участок, есть раненые и погибший.

Нападение произошло в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан, число нападавших не уточняется, известно лишь, что в результате нападения погиб один из правоохранителей, еще четверо ранены, сообщает Trend.

Сейчас на месте работают следователи, которые выясняют подробности происшествия. Задержаны ли нападавшие, также не сообщается.