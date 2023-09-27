Россия создала рекордный запас золота

Золотые резервы России в сентябре составили 2,36 тысячи тонн – это новый рекорд, который позволяет стране прочно занимать пятое место по золотодобыче в мире.

Запасы золота в России становятся все больше - по итогам сентября текущего года золотовалютные резервы страны выросли до рекордных 2,36 тыс т, страна занимает пятое место в мире по их запасам, свидетельствуют данные мировых центробанков.

В сентябре Россия увеличила золотой запас на 2%, или на 44 т, что стало максимальным уровнем за всю ее современную историю. Это позволяет стране прочно обосноваться на пятом месте в мировом рейтинге стран с крупнейшими золотыми резервами, передает РИА Новости.

Лидируют по данному показателю США – их запас составляет 8,1 тыс т драгоценного металла. На втором месте с 3,35 тыс т находится Германия. Третье место занимает Италия – в ее закромах 2,45 тыс т. На четвертом месте – Франция, золотой запас которой составляет 2,4 тыс т.

В десятку "золотых" стран также входят Китай (2,2 тыс т), Швейцария (1 тыс т), Япония (846 т), Индия (801 т) и Турция (675 т).