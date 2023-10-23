Вестник Кавказа
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На смену потеплению в столичный регион идут дожди

На смену потеплению в столичный регион идут дожди
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня в столичном регионе похолодает – вчерашнее тепло на время уйдет, прохлады добавят ливни и дожди, правда, продлится это недолго – уже к длинным выходным синоптики прогнозируют, что тепло вернется.

Сегодня в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, дождь и до 10 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

"Облачно. Дождь, по области местами умеренный. Температура воздуха в Москве составит от 7 до 9 градусов тепла, по области от плюс 5 до плюс 10 градусов. Ветер западный, 6–11 м/с"

– Гидрометцентр России

Атмосферное давление будет пониженным и составит 738 мм ртутного столба, однако продлится такая погода максимум пару дней – уже к субботе снова потеплеет и выглянет солнце, обещают синоптики.

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