Глава Ингушетии призвал работать с молодежью

Глава Ингушетии поручил усилить работы с молодежью республики. Он призвал общественников, духовенство и политологов просвещать молодых людей.
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, участвуя в заседании антитеррористической комиссии, призвал усилить работу с молодежью после погромов в аэропорту в столице Дагестана,
"Молодежь - идеологически самая уязвимая часть населения, с несформировавшимся мировоззрением. Их легче всего вовлечь в радикальные действия, и с ними должна быть проведена серьёзная разъяснительная работа"
- Махмуд-Али Калиматов
Он заявил, что общественники, политологи, духовенство и силовые структуры должны просвещать молодежь, а их деятельность убережет молодое поколение от ошибок.
Читайте нас в Дзен Новости Google News