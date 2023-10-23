Вестник Кавказа
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Глава Ингушетии призвал работать с молодежью

Воркаут
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Ингушетии поручил усилить работы с молодежью республики. Он призвал общественников, духовенство и политологов просвещать молодых людей.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, участвуя в заседании антитеррористической комиссии, призвал усилить работу с молодежью после погромов в аэропорту в столице Дагестана,

"Молодежь - идеологически самая уязвимая часть населения, с несформировавшимся мировоззрением. Их легче всего вовлечь в радикальные действия, и с ними должна быть проведена серьёзная разъяснительная работа"

- Махмуд-Али Калиматов

Он заявил, что общественники, политологи, духовенство и силовые структуры должны просвещать молодежь, а их деятельность убережет молодое поколение от ошибок.

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