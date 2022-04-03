Кто такие хуситы: почему они атаковали Израиль, за что борются, кто их поддерживает?

Вчера израильские военные сообщили о том, что им удалось отразить атаку повстанцев-хуситов, которые направили баллистические ракеты и дроны по целям в Израиле. По сообщениям, хуситы планируют и в дальнейшем наносить удары до тех пор, пока ”израильская агрессия” не будет остановлена. Расскажем, кто такие хуситы, с кем они воюют и кто их поддерживает.

Военизированная группировка

Хуситы - это военизированная группировка, которая действует на территории Йемена, занимающего южную часть Аравийского полуострова и граничащего на севере с Саудовской Аравией. В начале 2000-х хуситы взяли себе слоган ”Бог велик, смерть США, смерть Израилю, будь прокляты евреи, победу исламу”. Официальное название группировки хуситов ”Ансар Аллах” или ”сторонники Бога”. Мир впервые узнал о хуситах во время американского вторжения в Ирак в 2003 году.

Зейдиты в Йемене

Хуситы относят себя к зейдитам, мусульманам-шиитам, чья доктрина и верования значительно отличаются от тех, что у мусульман-шиитов в Иране и Ираке. Зейдиты взяли себе название по имени богослова Зейда ибн Али, который в течение своей жизни боролся против коррумпированного режима. Ядром своей политической программы, по крайней мере, в заявлениях, хуситы выбрали борьбу с коррупцией.

Почему хуситы так называются?

Первым лидером хуситов был Хусейн аль-Хуси из числа зейдитов-шиитов, представляющих треть населения Йемена. Группировка получила название по имени аль-Хуси, который был убит йеменскими солдатами в 2004 году.

Когда появились хуситы?

Зейдиты, некогда могущественная сила на севере Йемена, были вытеснены из политического процесса во время гражданской войны в стране в 1962-1970 годах. В 1980-е, когда суннитские идеи стали проникать в Йемен с территории Саудовской Аравии, лидеры зейдитов начали настраивать своих последователей против Эр-Рияда и его союзников. Непосредственно движение хуситов появилось в 1990-х годах в ответ на политику президента страны Али Абдаллы Салеха, обвиняемого в коррупции. Саудовскую Аравию и США хуситы обвиняли в поддержке диктатора.

Восстание хуситов в Йемене

В начале 2000-х по мере усиления влияния и роста популярности члены группировки хуситов подвергались арестам со стороны официальной власти. В 2003 году президент Салех начал военную кампанию по уничтожению хуситов. В 2004 году первый лидер группировки ”Ансар Аллах” аль-Хуси возглавил восстание против официальной власти. Йеменская армия была направлена на подавление восстания, охватившего провинцию Саада. В результате столкновений аль-Хуси погиб, тем не менее повстанцам удавалось удерживать свои позиции.

Восстание хуситов продолжалось вплоть до 2014 года. Кроме йеменской армии, в его подавлении также участвовали вооруженные силы Саудовской Аравии.

Война в Йемене

В 2014 году восстание хуситов переросло в гражданскую войну в Йемене. В рамках национального диалога после отставки Салеха было принято решение разделить страну на шесть провинций с определенной степенью автономии. Зейдитам было предложено два территориальных образования на севере, что не удовлетворило хуситов. В результате, в 2014 году хуситы, объединившись с бывшим президентом Салехом, перешли в наступление на столицу государства - Сану.

Саудовская Аравия и хуситы

После захвата Саны в 2015 году хуситы выдвинулись в сторону Адена - крупнейшего порта в Индийском океане. Чтобы предотвратить дальнейшее продвижение хуситов, Саудовская Аравия собрала коалицию арабских против хуситов, куда вошли:

ОАЭ

Судан

Бахрейн

Кувейт

Катар

Египет

Иордания

Марокко

Сенегал

В рамках операций ”Буря решимости” и ”Возрождение надежды” в Йемене Саудовская Аравия обещала быструю победу, однако война затянулась и обернулась гуманитарной катастрофой. Несмотря на поддержку США и Великобритании, противостояние с хуситами, контролирующими на сегодняшний день значительную территорию Йемена, продолжается.

Кто поддерживает хуситов?

Запад в целом, США в частности, а также коалиция под руководством Саудовской Аравии считает, что поддерживает хуситов Иран. Тем не менее никаких прямых доказательств этому нет. Более того, сам Иран утверждает, что единственная поддержка, которую он оказывает хуситам, политическая, но ни вооружения, ни технологии группировке он не передает. Сами хуситы также отрицают какую-либо фактическую связь с Ираном, заявляя, что разрабатывают оружие, оказавшееся весьма эффективным в годы гражданской войны в Йемене, сами. Большая часть оружия хуситами приобретается на черном рынке и к иранскому отношения не имеет.

Откуда у хуситов деньги?

Согласно отчету экспертов ООН за 2021 год, свои военные усилия хуситы поддерживают за счет сбора налогов на подконтрольных им территориях. В частности, в 2019 году им удалось получить $1,9 млрд. О других источниках финансирования группировки доподлинно неизвестно.

Почему хуситы атаковали Израиль?

Хуситы выражали поддержку Палестине с самого начала новой палестино-израильской войны. Спецпредставитель армии хуситов бригадный генерал Яхья Сари заявил, что Йемен (подконтрольный хуситам) продолжит наносить удары с помощью ракет и дронов до тех пор, пока израильская агрессия не будет остановлена. По словам Сари, именно израильтяне виноваты в нестабильности на Ближнем Востоке, и конфликтов становится всё больше из-за их продолжающихся преступлений.