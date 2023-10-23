Жертвой ДТП в Дагестане стал один человек

ДТП произошло на трассе Бабаюрт – Гребенская в Дагестане, жертвой которого стал один человек. Еще трое получили травмы. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Автоавария произошла в Бабаюртовском районе Дагестана, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Днем на трассе Бабаюрт-Гребенская владелец "Приоры" столкнулся с "Ладой Грантой, которой оправлял 31-летний житель Бабаюртовского района.

Пассажир "Приоры" погиб на месте, им оказался 44-летний житель района. Водители обоих автомобилей и 20-летний пассажир "Приоры" доставлены в больницу с различными травмами.