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Неизвестный забыл автоматы и гранаты на трассе в Армении

Неизвестный забыл автоматы и гранаты на трассе в Армении
© Фото: Минобороны Армении
Незаконное оружие было найдено на автомобильной дороге в Котайкской области Армении. Его хозяина разыскивает полиция.

Целый арсенал обнаружился на одной из дорог в Армении, о ЧП рассказали в Минобороны РА.

В Военную полицию поступила информация о том, что дороге из села Гехашен в Зовк лежат оружие и боеприпасы.

Военные полицейские прибыли в указанное место и нашли:

  • автоматы,
  • ружье,
  • гранаты, хоть и без взрывателя,
  • магазины.

В ведомстве напомнили, что добровольно сдача нелегально хранящегося оружия поможет избежать уголовной наказания.

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Неизвестный забыл автоматы и гранаты на трассе в Армении
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