Неизвестный забыл автоматы и гранаты на трассе в Армении

Незаконное оружие было найдено на автомобильной дороге в Котайкской области Армении. Его хозяина разыскивает полиция.

Целый арсенал обнаружился на одной из дорог в Армении, о ЧП рассказали в Минобороны РА.

В Военную полицию поступила информация о том, что дороге из села Гехашен в Зовк лежат оружие и боеприпасы.

Военные полицейские прибыли в указанное место и нашли:

автоматы,

ружье,

гранаты, хоть и без взрывателя,

магазины.

В ведомстве напомнили, что добровольно сдача нелегально хранящегося оружия поможет избежать уголовной наказания.