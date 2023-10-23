Неизвестный забыл автоматы и гранаты на трассе в Армении

Незаконное оружие было найдено на автомобильной дороге в Котайкской области Армении. Его хозяина разыскивает полиция.
Целый арсенал обнаружился на одной из дорог в Армении, о ЧП рассказали в Минобороны РА.
В Военную полицию поступила информация о том, что дороге из села Гехашен в Зовк лежат оружие и боеприпасы.
Военные полицейские прибыли в указанное место и нашли:
- автоматы,
- ружье,
- гранаты, хоть и без взрывателя,
- магазины.
В ведомстве напомнили, что добровольно сдача нелегально хранящегося оружия поможет избежать уголовной наказания.
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