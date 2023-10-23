Меликов: уважаю Хабиба, но перед законом все равны

Глава Дагестана отреагировал на призыв Хабиба Нурмагомедова простить участников беспорядков в Махачкале. Он заявил, что уважает спортсмена, но есть закон и ответственность.

Руководитель Дагестана Сергей Меликов ответил на заявление экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова о помиловании участников беспорядков в Махачкале.

Он отметил, что лично знаком со спортсменом и уважает его. Однако, добавил глава региона, есть закон и есть ответственность.

"Перед законом равны и я, и вы, и те, кто был в воскресенье"

- Сергей Меликов

Меликов подчеркнул, что в суде будут отвечать те участники беспорядков, которые нанесли травмы работникам полиции, а также те, кто распространял ложные сведения и устраивал провокации.

Ранее Хабиб попросил власти Дагестана простить тех, кто устроил беспорядки в аэропорту Махачкалы. Он заявил, что это "может сломать судьбы ребят".