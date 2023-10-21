Вестник Кавказа
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Отдых в Абхазии: мошенники продавали несуществующие брони в отель

Гагра
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Абхазии обнаружили мошеннический сайт, где преступники выманивали деньги у туристов за недействительные брони номеров в отеле в Гагре. Предупреждение распространило Минтуризма республики.

Поддельный сайт отеля был выявлен абхазскими властями в интернете, рассказали в министерстве туризма Абхазии.

Специалисты ведомства проводили мониторинг – они искали сайты, которые созданы и ведутся мошенниками с целью обмана и выманивания денег у отдыхающих.

Они обнаружили сайт https://abaata-hotel.ru/, который не имеет никакого отношения к реальным средствам размещения, так что те, кто по незнанию воспользуется им, могут лишиться своих средств.

В Минтуризма призвали гостей проверять сведения о месте, где они хотят остановиться, по официальному реестру объектов размещения: он опубликован на сайте ведомства.

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