Отдых в Казахстане: зачем ехать в Семей и что там посмотреть

Семей, бывший Семипалатинск, не принадлежит к числу главных туристических городов Казахстана, но может заинтересовать сможет российских туристов. Путешествующие по Казахстану на автомобиле часто останавливаются в городе из-за близости к границе РФ. Расскажем, как добраться в Семей, что там посмотреть, когда лучше ехать и почему город переименовали.

Семей неразрывно связан с жизнью и творчеством известного казахского поэта Абая Кунанбаева, также на протяжении нескольких лет здесь находился в ссылке Федор Достоевский. В Семее можно увидеть архитектурные и исторические памятники, посетить несколько музеев.

Где находится Семей?

Семей, который раньше назывался Семипалатинск, находится в северо-восточном Казахстане, примерно в 45 км от границы с Россией. В прошлом году Семей стал административным центром Абайской области. Город расположен на берегах реки Иртыш. На протяжении веков он был известен как центр торговли и культуры. Сегодня это крупный транспортный узел и промышленный центр. Через город проходит Турксиб, соединивший в 1930 году Азию и Сибирь.

Почему Семипалатинск переименовали в Семей?

В 2007 году было принято решение о переименовании Семипалатинска в Семей из-за ассоциации с Семипалатинским ядерным полигоном, расположенным в менее 200 км от города. Именно там состоялось первое в СССР испытание ядерного оружия и первый подземный ядерный взрыв. Взрывы на полигоне проводились до 1989 года, а в 1991 году полигон был закрыт. В 140 км от Семея находится в прошлом закрытый город Курчатов, где теперь находится Национальный ядерный центр Казахстана. Однако Семипалатинском город назывался только на русском языке, в казахском он и раньше именовался как Семей.

Как добраться в Семей?

Рядом с Семеем на границе России находятся три автомобильных пропускных пункта: Горняк-Жезкент, Веселоярск-Ауыл и Михайловка-Убе. На автомобиле ехать от них до Семея около 1,5-2,5 часов, но ближе всего Веселоярск.

Аэропорт Семея обслуживает прямые рейсы в Астану, Алматы, Шымкент и Усть-Каменогорск. Из Москвы можно добраться с пересадкой в Алматы или Астане. Расстояние до аэропорта из центра Семея - около 12 км.

Железнодорожный вокзал Семея находится в центре города. Семей расположен вдоль железнодорожной линии, соединяющей Астану с Усть-Каменогорском, до которого на поезде ехать 5 часов. Самый быстрый поезд до Астаны из Семея идет 12 часов, но есть еще много более медленных поездов, идущих от 16 до 24 часов. До Павлодара можно добраться на поезде за 5-7 часов. Также есть ежедневные поезда до Алматы (19-22 часа). В Россию поезд большую часть дней курсирует до Новосибирска (16 часов) через Барнаул (11 часов). До всех этих пунктов назначения также можно добраться по дороге на маршрутках и автобусах.

Где остановиться на ночлег в Семее?

Лучший район для поиска ночлега в Семее - это центр, расположенный на правом берегу. Там есть хороший выбор отелей, гостевых домов и хостелов, расположенных в нескольких минутах ходьбы от туристических достопримечательностей, ресторанов, парков и ТРЦ. Кроме того, проживание в центре обеспечивает лучший доступ к общественному транспорту (автобусы, маршрутки и такси, в том числе Яндекс Go) для изучения других частей города и его окрестностей. Районы, расположенные на левом берегу, считаются спальными.

Когда лучше ехать в Семей?

Июнь - самый популярный месяц для посещения Семея. Чуть меньше туристов приезжают в апреле, июле, августе, сентябре, октябре и декабре. Самая высокая температура воздуха приходится на июнь и июль (днем около +28 C°), холоднее всего в январе и феврале (днем около -12 C°). Наименьшее количество осадков отмечается в январе, феврале, марте и сентябре. Больше всего дождей выпадает с апреля по июль и в ноябре. Больше всего солнечных дней за месяц - с мая по сентябрь.

Что посмотреть в Семее?

Музей изобразительных искусств Семея обладает одной из лучших и крупнейших коллекцией изобразительного искусства в Казахстане (более 3500 произведений искусства).

Музей открыт со вторника по воскресенье с 10:00 до 17:30. Взрослый билет стоит 350 тенге, студенческий и пенсионный 150 тенге, детский - бесплатно, но для граждан ближнего и дальнего зарубежья стоимость составляет 600 тенге (118 рублей). В последнюю пятницу месяца вход в музей бесплатный.

Дом-музей Достоевского, в котором собрано несколько тысяч экспонатов, включая письма, рукописи и ранние издания произведений писателя. В подвальном помещении воссоздано рабочее место Достоевского с оригинальным письменным столом.

Часы работы: Пн-Сб с 9:00 до 18:00, взрослый билет: 1000 тенге (около 200 рублей).

Дом-музей Абая, посвященный жизни и творчеству выдающегося казахского поэта Абая Кунанбаева. Здесь хранится множество его личных вещей, включая одежду, украшения и музыкальные инструменты. Всего в семи залах музея доступно более 13 тысяч экспонатов.

Часы работы: 10:00-18:00 со вторника по воскресенье, перерыв на обед с 13:00 до 14:00. Взрослый входной билет стоит 300 тенге, студенческий и пенсионный - 150 тенге, детский - 70 тенге, за фотографии в музее просят еще 500 тенге.

Памятник "Сильнее смерти" на Полковничьем острове, посвященный памяти жертв ядерных испытаний на полигоне. В городе есть также военные мемориалы.

В архитектурном плане в Семее выделяются Ямышевские ворота 1773 года, музыкально-драматический театр имени Абая, китайское консульство, пожарная часть, соборная и каменная мечети, мечеть Тыныбая, Семипалатинская мечеть, подвесной мост и краеведческий музей, расположенный в бывшем доме губернатора (открыт со вторника по воскресенье с 9:00 до 17:00).

Для посещения Семипалатинского полигона необходимо получить специальное разрешение. Курчатов посещать можно свободно, но для входа в музей Семипалатинского испытательного полигона, расположенный в городе, также требуется разрешение.