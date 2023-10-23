Инцидент с самолетом произошел в аэропорту Минвод

ЧП с легкомоторным самолетом Ан-2 случилось сегодня в Минеральных водах. Подробности рассказали в Южной транспортной прокуратуре.

"Кукурузник" получил повреждения сегодня в минераловодском аэропорту, рассказали в Южной транспортной прокуратуре.

"Минераловодской межрайонной транспортной прокуратурой по поручению Южной транспортной прокуратуры организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов в связи с произошедшим 1 ноября 2023 года авиационным инцидентом с самолетом АН-2 в международном аэропорту Минеральные Воды имени М.Ю. Лермонтова"

– надзорное ведомство

В прокуратуре уточнили, что в результате у воздушного судна возникли механические повреждения. В результате никто не пострадал.

После проверки будет решаться, нужно ли принимать какие-либо меры.

Напомним, 22 октября самолет Air Canada совершил экстренную посадку в Баку. Воздушное судно направлялось из канадского Торонто в столицу Индии Нью-Дели. Однако в какой-то момент датчики показали, что в одном из двигателей слишком мало масла, и падение это критическое. Экипаж самолета, на борту которого было около 300 человек, решил совершить посадку для ремонта. Она прошла успешно.