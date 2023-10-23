Вестник Кавказа
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Руководитель некоммерческой организации на Ставрополье похитил бюджетные средства

Руководитель некоммерческой организации на Ставрополье похитил бюджетные средства
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава одной из некоммерческих организаций Ставрополья похитил бюджетные средства нацпроекта "Образование". Сумма ущерба превысила 4 млн рублей.

В Ставропольском крае занимаются расследованием дела о хищении бюджетных средств нацпроекта "Образование". Об этом информирует краевая прокуратура.

"Установлено, что руководитель одной из некоммерческих организации получил более 4,3 млн рублей субсидии для создания коворкинг-пространств. Однако на деле проект не был реализован"

– прокуратура

Там отметили, что руководитель организации приобрел на эти деньги оборудование, которое потом использовал в личных целях. Об этом стало известно в ходе прокурорской проверки, заведено уголовное дело.

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