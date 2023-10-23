Вестник Кавказа
Новости Анализ Видео

Сбой отменил все свои рейсы Turkish Airlines из Стамбула

Самолет в аэропорту
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
"Турецкие авиалинии" отменили все свои рейсы из Стамбула. Вылеты перенесены на ближайшие три часа. Причина переноса связана с техническими проблемами.

Турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines отменил все свои рейсы из Стамбула на ближайшие три часа, заявил сотрудник компании Яхья Устюн.

По словам представителя, это связано с системной технической проблемой. Он добавил, что перевозчик отменил все рейсы с 19:00 до 22:00 (время совпадает с московским).

При этом Устюн отметил, что уже ведется работа по устранению всех сбоев. Компания обязательно будет публиковать новую информацию.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1625 просмотров
Поделиться:
Аэропорт Абу-Даби запускает новый терминал
Читайте также

Аэропорт Абу-Даби запускает новый терминал

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы