Сбой отменил все свои рейсы Turkish Airlines из Стамбула

"Турецкие авиалинии" отменили все свои рейсы из Стамбула. Вылеты перенесены на ближайшие три часа. Причина переноса связана с техническими проблемами.

Турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines отменил все свои рейсы из Стамбула на ближайшие три часа, заявил сотрудник компании Яхья Устюн.

По словам представителя, это связано с системной технической проблемой. Он добавил, что перевозчик отменил все рейсы с 19:00 до 22:00 (время совпадает с московским).

При этом Устюн отметил, что уже ведется работа по устранению всех сбоев. Компания обязательно будет публиковать новую информацию.