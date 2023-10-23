Московская "скорая помощь" протаранила две легковушки

Автомобиль "скорой помощи" в столичном районе Капотня сегодня столкнулся с двумя легковушками, пострадали четыре человека, трое из которых - пассажиры скорой, их эвакуируют вертолетом.

Сегодня днем в Москве произошла автоавария с участием автомобиля скорой помощи – неотложка столкнулась с двумя легковушками на юго-востоке мегаполиса в районе Капотня, сообщил представитель экстренных служб столицы.

"В районе Капотня произошло крупное ДТП с участием трех автомобилей: двух легковых и скорой помощи"

- МЧС Москвы

Подробности ДТП не сообщаются, известно лишь, что в нем пострадали четыре человека, трое из них - из машины "скорой помощи". Пациенты это или члены врачебной бригады, тоже не сообщается.

Эвакуировать пострадавших с места аварии вылетел медицинский вертолет Московского авиационного центра, - добавил представитель экстренных служб столицы.