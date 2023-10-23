Стена Плача – через века и царства

История Стены плача – это повествование об истинной вере, прошедшей сквозь века и царства, устоявшей перед натиском вражеских легионов и по сей день дарящей надежду на божественное присутствие в этом мире.

Стена Плача – что это такое?

Стена Плача (ивр. Ха-Котель ха-Маарави, Западная Стена, или просто Котель) – часть стены, опоясывающей западный склон Храмовой горы в Иерусалиме. Ее история восходит к временам возведения и разрушения главной еврейской святыни – Храма. Версии о том, какой частью храмового комплекса она была, различны.

Согласно одним источникам, Западная Стена – это часть стены, окружавшей площадь, в центре которой находился Храм.

По второй версии, которой придерживается большинство мудрецов последних поколений, Западная Стена была непосредственно стеной Храма.

Название «Стена Плача» Котель получает во времена арабского правления, когда мусульмане разрешили иудеям приходить сюда, для того чтобы скорбеть о разрушенной святыне.

Кто может посетить Стену Плача?

Сегодня Стену Плача могут посетить все желающие вне зависимости от конфессиональной принадлежности. Однако в настоящее время пространство перед стеной имеет статус синагоги, поэтому для посетителей требуется соответствующая форма одежды: для мужчин – кипа, для замужних женщин – платок.

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Кроме того, зона перед Стеной разделена, как и в синагогах, на мужскую и женскую части. По субботам здесь запрещено появляться с электронными приборами, так как это нарушает святость Шаббата.

Что нужно делать?

Традиции оставлять записки с просьбами к Всевышнему насчитывает более трех столетий и восходит к XVIII веку.

По легенде, великий мудрец и знаток Каббалы Рабби Хаим бен Атар, в ответ на просьбу бедняка помочь ему советом, дал амулет из пергамента и велел положить между камнями Стены.

Удалось ли просителю разбогатеть, неизвестно, но традиция закрепилась, и по сей день, каменная кладка Стены пополняется тысячами записок с просьбами о любви, здоровье, благосостоянии и семейном счастье.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Особых требований к содержанию записки нет. Более того, многие раввины против такой формы коммуникации с Творцом. Они настаивают, что гораздо действеннее искренняя молитва.

Тем не менее, ежегодно послания Всевышнему оставляют более миллиона человек. Также существуют онлайн-сервисы, сотрудники которых распечатывают записки и вкладывают их между камнями.

Когда записок становится слишком много, раввины извлекают их, окунают в микву (бассейн с водой для ритуального очищения) и хоронят на еврейском кладбище на Масличной горе.

Специальных глав Тэилим (гимны, песни восхваления, с которыми человек обращается к Всевышнему), которые читают именно у Стены Плача, нет. Однако тот, кто видит стены Старого города, Стену Плача или Храмовую гору, должен сказать: «Пустыней стал и Цийон».

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История создания Стены Плача

Стена Плача – это своеобразный айсберг: взору посетителей горы доступны только 19 м надземной постройки, в то время как ее большая часть находится под землей. Археологи не исключают, что в ее основании лежат камни Первого Храма, построенного царем Соломоном на Храмовой горе в X в. до н.э. Спустя 410 лет святыня была разрушена вавилонянами, а еще через семь десятков лет Храм был восстановлен. В 70 г. н. э. Второй Храм пал под натиском римских легионов во время Первой Иудейской войны. От него сохранилась только часть западной опорной стены, которая впоследствии и стала именоваться Стеной Плача.

На месте, где стоял Храм, римляне создали языческое капище, на котором совершались обряды поклонения Юпитеру. Во времена римского правления евреям было запрещено жить в Иерусалиме, однако есть некоторые сведения о том, что императоры разрешали верующим посещать город и даже восходить на Храмовую гору.

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Официальное разрешение посещать Стену было дано только при Константине I: евреи могли приходить сюда на 9 Ава – годовщину падения Первого и Второго храма.

Во время Византийской империи на месте храма Юпитеру была организована огромная свалка, которая скрыла остатки Стены.

В 638 году Иерусалим был завоеван мусульманами. Они же по велению халифа Омара расчистили Храмовую гору и объявили это место священным, так как здесь находится «краеугольный камень», с которого, согласно исламской традиции, пророк Мухаммед вознесся на небо. На протяжении последующих столетий Иерусалим оказывался во власти то христиан, то мусульман, а в настоящее время Храмовая гора подчиняется властям Палестинской автономии.

Интересные факты

Каждый, кто был на Храмовой Горе, мог заметить, что Стена Плача – это не голая каменная кладка. Ее поверхность украшает множество растений, есть здесь и «каперс колючий», считающийся, благодаря своей жизнестойкости, одним из символов еврейского народа.

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В конце Второй мировой войны английская администрация Иерусалима решила реставрировать Старый город. Перед началом работ англичане обратились к еврейским мудрецам с просьбой рассказать о том, можно ли во время очистки Стены выкорчевать растущие на ней каперсы. Разрешение на очистку было получено при условии, что растения сохранятся.

Были зафиксированы случаи, когда на Стене в день 9 Ава выступали, напоминающие слезы, капли воды.

Согласно преданию, Царь Соломон разделил работы по возведению внешних стен между разными категориями местных жителей.

Южную, восточную и северную стены должны были строить представители знати, чиновники, а также левиты и коэны (священнослужители). Заплатив большие деньги, они наняли для возведения стен рабочих. Западную часть стены выпало строить беднякам, которые камень за камнем сами выстроили свою часть сооружения. После того, как работы были завершены, с неба раздался голос. Он сказал, что эта часть Стены никогда не будет разрушена и ее никогда не покинет божественное присутствие.