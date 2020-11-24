Вестник Кавказа
Новости Анализ Видео

Уголовное дело открыто против армянского экс-премьера

Уголовное дело открыто против армянского экс-премьера
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грант Багратян, в 1990-е годы занимавший пост главы правительства Армении, теперь стал фигурантом уголовного дела. Об открытом в отношении него производстве он сообщил сам.

Бывший премьер-министр Армении Грант Багратян проходит подозреваемым по уголовному делу. Об этом политик сообщил сам в социальной сети.

"Власти Армении возбудили уголовное дело против меня"

– Грант Багратян

Он назвал и дату первого судебного заседания – оно пройдет 10 ноября.

Никаких деталей экс-премьер рассказывать не стал. По его словам, журналистам стоит самим прийти в суд, где смогут узнать подробности.

Напомним, Грант Багратян руководил правительством Армении с 1993 по 1996 год.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1475 просмотров
Поделиться:
Экс-министру обороны Армении предъявлено уголовное обвинение
Читайте также

Экс-министру обороны Армении предъявлено уголовное обвинение

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы