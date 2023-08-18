Жителя Назрани будут судить за стрельбу по прохожим 

В Ингушетии мужчина нанес травмы из пистолета случайным прохожим. В результате инцидента, произошедшего весной этого года, были ранены три человека.

В Назрани арестован мужчина, открывший огонь по прохожим в апреле текущего года. Об этом информирует региональная прокуратура.

"По данным следствия, обвиняемый 15 апреля 2023 года, находясь по месту своего жительства в многоквартирном доме по ул. Московская в Назрани, с балкона несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в сторону прохожих"

– пресс-служба

В результате инцидента были ранены три человека. Здоровью двух девочек был нанесен тяжкий вред, женщине удалось отделаться легким ранением.

По данному факту заведено уголовное дело. Его рассмотрением займется Магасский районный суд.