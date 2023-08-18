Жителя Назрани будут судить за стрельбу по прохожим 

В Ингушетии мужчина нанес травмы из пистолета случайным прохожим. В результате инцидента, произошедшего весной этого года, были ранены три человека.
В Назрани арестован мужчина, открывший огонь по прохожим в апреле текущего года. Об этом информирует региональная прокуратура.
"По данным следствия, обвиняемый 15 апреля 2023 года, находясь по месту своего жительства в многоквартирном доме по ул. Московская в Назрани, с балкона несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в сторону прохожих"
– пресс-служба
В результате инцидента были ранены три человека. Здоровью двух девочек был нанесен тяжкий вред, женщине удалось отделаться легким ранением.
По данному факту заведено уголовное дело. Его рассмотрением займется Магасский районный суд.
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