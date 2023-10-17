В администрации Буйнакска ищут доказательства халатности чиновников

Чиновники дагестанского Буйнакска подозреваются в преступной халатности при обеспечении жильем почти 90 детей-сирот, руки до которых у представителей власти не доходят.

Следственные органы в Дагестане повели обыски в администрации города Буйнакск, сообщает следственное управление СКР по республике.

"Обыски в администрации города Буйнакска проведены по уголовному делу, возбужденному по факту халатности должностных лиц при предоставлении жилья детям-сиротам"

- СКР по Дагестану

Как выяснили следователи, в Буйнакске своего жилья ждут 89 сирот, многие из них – уже больше 10 лет, однако занятых своими делами чиновников это беспокоит мало. В отношении ряда власть предержащих уже возбуждено уголовное дело по статье "халатность" УК РФ, передает "Интерфакс".

В ходе обысков в горадминистрации были изъяты документы, связанные с постановкой на учет детей-сирот, нуждающихся в жилье, учетные дела и другие документы. Следователи устанавливают причастных к совершению преступления, добавили в региональном СУ СКР.