В администрации Буйнакска ищут доказательства халатности чиновников

Следственные органы в Дагестане повели обыски в администрации города Буйнакск, сообщает следственное управление СКР по республике.
"Обыски в администрации города Буйнакска проведены по уголовному делу, возбужденному по факту халатности должностных лиц при предоставлении жилья детям-сиротам"
- СКР по Дагестану
Как выяснили следователи, в Буйнакске своего жилья ждут 89 сирот, многие из них – уже больше 10 лет, однако занятых своими делами чиновников это беспокоит мало. В отношении ряда власть предержащих уже возбуждено уголовное дело по статье "халатность" УК РФ, передает "Интерфакс".
В ходе обысков в горадминистрации были изъяты документы, связанные с постановкой на учет детей-сирот, нуждающихся в жилье, учетные дела и другие документы. Следователи устанавливают причастных к совершению преступления, добавили в региональном СУ СКР.