Турция создаст газовый хаб в 2024 году

Министр энергетики Турции рассказал, что страна создаст цифровую площадку для продажи газа в 2024 году. Сейчас Турция продолжает обсуждение с Газпромом о реализации совместного проекта.

Турция планирует завершить проект по реализации цифровой площадки для продажи газа в 2024 году. Об этом рассказал глава Министерства энергетики Турции Алпарслан Байрактар в процессе своего выступления на международном газовом форуме, который проходит в Санкт-Петербурге.

Министр отметил, что в данный момент Турция обсуждает создание единого газового проекта совместно с Газпромом.

"Мы говорим о создании газового хаба в стамбульском финансовом центре. Всё это хорошая возможность и стимул для всех сторон: для трейдеров, для брокеров и для других участников. Если мы будем взаимодействовать с партнёрами по этой линии, то я думаю, что мы можем завершить данную инициативу в 2024 году"

– Алпарслан Байрактар

В свою очередь представители России заявили, что газовый хаб, который создаст Турция, это одна из альтернативных площадок. Министр экономики РФ Николай Шульгинов подчеркнул, что сейчас ведутся работы в этом направлении, в том числе и с российскими компаниями.