Казахстан и "Газпром" готовят большие договоры на перспективу

Уже в будущем году Казахстан планирует подписать с крупнейшей российской транснациональной энергетической компанией "Газпром" договоры о поставках голубого топлива с перспективой на 15 лет.

Власти Казахстана планируют в будущем 2024 году подписать долгосрочные договоры на поставки газа с российской компанией "Газпром", - заявил сегодня на XII Петербургском международном газовом форуме первый заместитель премьер-министра республики Роман Скляр, отметив, что в рамках форума стороны подпишут рамочное соглашение, в котором будут определены сроки заключения конкретных договоров.

"Это рамочное соглашение, в котором мы определим сроки в середине 2024 года, чтобы подписать конкретные договоры с перспективой, с горизонтом на 15 лет. И нам, и Российской Федерации нужна стабильность в данном вопросе. Мы не сможем развивать новые энергомощности и строить промышленные предприятия, которые будут использовать газ, без каких-то серьезных договоров"

- Роман Скляр

Также Казахстан планирует наращивать возможности газопровода Средняя Азия – Центр, и есть планы по дальнейшему развитию транзита через страну и дальнейшему экспорту российского газа на другие рынки. Это подтвердил и глава "Газпрома" Алексей Миллер, передает РИА Новости.

"Да, такая возможность тоже существует. Мы говорили в том числе и о транзитных возможностях, которые могут предоставлять эти государства"

- Алексей Миллер

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", 7 октября в России произошло знаковое событие в нефтегазовой отрасли - лидеры Узбекистана, Казахстана и России Шавкат Мирзиеев, Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин дали старт поставкам российского газа в Узбекистан через Казахстан. Ожидается, что это придаст мощный импульс промышленному развитию трех стран и укрепит энергобезопасность Центральной Азии.