Вестник Кавказа
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"Газпром" нарастит поставки газа в КНР

"Газпром" нарастит поставки газа в КНР
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
"Газпром" заинтересован в наращивании газовых поставок в Китай. Ранее сообщалось, что добиться этого в компании планируют за счет строительства дальневосточного маршрута.

"Газпром" намерен продолжать увеличивать газовый экспорт в Китай. Такое заявление сделал в среду глава компании.

"Газпром" и дальше будет наращивать объемы поставки газа в Китай по согласованным маршрутам"

– Алексей Миллер

Он указал на то, что в прошлом году поставки компании дали 50% прироста китайского импорта.

Ранее в компании сообщили о достижении договоренности с КНР по экспорту российского топлива. Ожидается, что до начала 2024 года Китай получит 600 млн кубов.

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